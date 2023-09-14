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TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na tepki: O yalan devirleri geçti

TSK'ya alçakça iftirada bulunan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer sert tepki gösterdi. Güçlüer, 'Yaralı teröriste bile ilk müdahalesini arazide yapan Mehmetçik'tir. O yalan devirleri geçti.' dedi.

14 Eylül 2023 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na tepki: O yalan devirleri geçti
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Emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, CNN Türk'te katıldığı bir programda Türk silahlı Kuvvetlerine(TSK) alçakça iftira atan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

EMEKLİ ALBAY GÜÇLÜER'DEN SERT TEPKİ

TSK'nın terör örgütü üyelerine bile merhamet ettiğini belirten Emekli Albay Güçlüer, "Yaralı teröriste bile ilk müdahalesini arazide yapan Mehmetçik'tir. Yaralı teröristi helikoptere sırtında taşıyan da Mehmetçik'tir. Yalan söylüyorsun. Bu yalanlarla bu milletin aklını karıştıramazsın. Bu milletin algısıyla oynayamazsın. TSK'nın şanıyla, şerefiyle oynayamazsın. Bu millet buna izin vermez, o devirler geçti." diye konuştu.

"HUKUK ÖNÜNDE GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİNİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUM"

Sezgin Tanrıkulu için derhal hukuk önünde gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini vurgulyan Güçlüer "Size bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim. Ekmeğini yemeyip de yaralı teröriste yediren Mehmetçik bilirim. Tunceli Özel Harekat'ta çalışırken mağaradan çıkan teröristin ilk yardımını yapan askeri Tanrıkulu'na gösterebilirim. Yalan yanlış beyanlarda bulunmayın. Bu adamın dokunulmazlığının kaldırılıp derhal hukuk önünde gerekli yasal işlemlerinin yapılmasını talep ediyorum." dedi.

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