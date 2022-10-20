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  • TTB Başkanı Fincancı'dan büyük skandal! PKK'nın kanalında TSK'ya iftira attı
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TTB Başkanı Fincancı'dan büyük skandal! PKK'nın kanalında TSK'ya iftira attı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın kanalına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullandığı iftirasını attı. Fincancı'ya tepki yağdı.

20 Ekim 2022 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
TTB Başkanı Fincancı'dan büyük skandal! PKK'nın kanalında TSK'ya iftira attı
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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda PKK mensubu 17 terörist daha öldürüldü.

PKK'NIN SÖZCÜSÜ ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİ

Örgütün siyasi kolu HDP'nin başını çektiği güruh, öldürülen teröristler üzerinden büyük bir algı operasyonuna girişti.

Mehmetçik'in, teröristleri öldürdüğü operasyonda 'kimyasal silah' kullandığını öne süren HDP'ye bir destek de Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşarak, örgütün Türk askerinin kimyasal silah kullandığına dair iftiralarına destek verdi.

TTB BAŞKANI FİNCANCI'DAN TSK'YA SKANDAL SUÇLAMA

Skandal ifadeleri sarf eden TTB Başkanı Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.

SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILSIN!

Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyleyerek skandal sözlerini sürdürdü.

  • Şebnem Korur Fincancı

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