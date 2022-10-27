İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6127
  • EURO
    18,715
  • ALTIN
    994.267
  • BIST100
    3944.06
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi
Güncel

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tutuklama talebi
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Kadıköy'deki evinde dün gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Fincancı, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

  • Şebnem Korur Fincancı
  • tutuklama talebi
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.