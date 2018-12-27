TTB yöneticileri için 6'şar yıla kadar hapis istemi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin, bir kısmı görevi sona eren 11 yöneticisinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatına yönelik 24 Ocak 2018 tarihli açıklaması ile 1 Eylül 2016'daki Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamaya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanmalarına başlandı.

Savcı, bütün sanıkların "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapsini istedi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıkların tamamı ile avukatları hazır bulundu. Bazı baro başkanlarının sanıkların savunmalarını üstlendiği davayı, milletvekilleri ile sendika ve meslek örgütü yöneticileri de takip etti.

Sanıklardan eski TTB Başkanı Mehmet Raşit Tükel, hazırladığı yazılı savunmayı duruşmada okudu. Hekimler olarak en temel görevlerinin sağlıklı bir yaşam hakkını savunmak olduğunu ifade eden Tükel, suçlamaları reddetti.

Mustafa Taner Gören ise açıklamalarından suç çıkarılmasının mümkün olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Halen TTB Genel Sekreterliği görevini sürdüren ve suçlamaları reddeden Bülent Nazim Yılmaz, "Yaşamım boyunca propagandasını yaptığım tek örgüt TTB'dir." dedi.

Şu anda TTB Merkez Konseyi Başkanı olan Sinan Adıyaman ise "Ne kimsenin propagandasını yaptım, ne başka bir suç işledim. Yaşam hakkını savundum. Bütün suçlamaları reddediyor, beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Selma Güngör ve Şeyhmus Gökalp de suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını ifade ederek beraatlerini istedi.

Savcı görüşünde hapis talebinde bulundu

Savunmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcısı İsmail Mermerci, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı Mermerci, bütün sanıkların TTB'nin 24 Ocak 2018 ve 1 Eylül 2016'daki açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapse çarptırılmalarını istedi.

Savcı Mermerci, sanıklardan Arpat'ın, bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin ise "yayın yoluyla zincirleme biçimde silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 13 yıl 1 ay 15 güne kadar ayrıca mahkumiyetini talep etti.

İddianamede "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da cezalandırılması talebinde bulunulan Gökalp için ise bu suç yönünden beraat isteminde bulunuldu.

Dava, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek ertelendi.