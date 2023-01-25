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  • TTB'de 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı! Mehmetçiğe iftira atan Fincancı da katıldı
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TTB'de 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı! Mehmetçiğe iftira atan Fincancı da katıldı

Bebek katili Öcalan için kurulan 'Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon', Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bir ziyaret gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmeye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 'kimyasal silah' iftirası atan TTB Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı da çevrimiçi olarak katıldı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
TTB'de 'Öcalan'a özgürlük' toplantısı! Mehmetçiğe iftira atan Fincancı da katıldı
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TTB'nin ismi terör ile anılmaya devam ediyor. Son olarak Türk askerine 'kimyasal silah' iftirası atan kurum, şimdi de PKK elebaşı Öcalan'ın özgürlüğü için kurulan 'Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon' ile toplantı gerçekleştirdi.

TTB genel merkezinde buluşan yedi farklı ülkeden 36 kişilik heyeti TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut kabul etti.

İFTİRACI FİNCANCI DA KATILDI

HDP'li Serhat Eren'in de katıldığı toplantıya TSK'ya iftira atan TTB Eski Başkanı Şebnem Korur Fincancı da çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda terörist başı Öcalan'ın İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki durumu ele alındı.

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