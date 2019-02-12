TTK'nın bin maden işçisi alımı için başvuru süreci bugün başlayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

TTK'nın işçi alımı için başvuruların 12 Şubat'ta yapılacağının duyurulmasının ardından akşam saatlerinden itibaren vatandaşlar, Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

Kurum binası önünde sıraya giren vatandaşlardan bazılarının yanlarında getirdikleri battaniyelere sarıldıkları görüldü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

- "UMUTLA GELDİK"

Kayıt için bekleyen Ramazan Kalmaz, AA muhabirine, iş başvurusu için sırada beklediklerini söyledi.

Önemli bir fırsat yakaladıklarını belirten Kalmaz, "Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin. Kendi toprağımızda iş sahibi olmak adına buraya umutla geldik. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Ben buraya İstanbul'dan geliyorum. 1 aydır çalışmıyorum. Umudum burası, olmazsa gurbetçiyim. Burada iş imkanı yok. Herkes iş için çırpınıyor. Yazık, günah. Allah herkese nasip etsin. Umudumuzu yitirmeden beklemeye devam edeceğiz. Allah nasip ederse kaydımızı olup gideceğiz." dedi.

Okan İmamoğlu da ekmek kapısı için saatlerdir kuyrukta beklediklerini ifade ederek, "Allah herkesin yardımcısı olsun, herkesin şansı bol olsun. Hak eden girsin. Eskiden 50 bin işçi çalışıyordu fakat şu an çalışan işçi sayısı 7 bin civarında ama alınan işçi sayısı az." diye konuştu.

Ali Can Gümüş de iş için beklemeye hazır olduklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun bize böyle bir fırsat sunduğu için. Gerekirse 3-5 gün bekleyeceğiz ama sonunda başvurumuzu yapacağız." ifadesini kullandı.

Umut Vurmaz da "Çoluk çocuğumuzu evde bırakıp geldik. Kent için bu kaçınılmaz bir fırsat. İki saattir burada bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Beklemeye devam edeceğiz." dedi.

TTK'ya yapılacak maden işçisi alımı için Zonguldak'a 700, Bartın'a 200 ve Karabük'e 100 kontenjan ayrıldı. İş için 18 ile 32 yaş arasında, askerlikle ilişiği olmayan adaylar başvuru yapabilecek. Müracaatlar 7 gün sürecek.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2-3 Mart tarihlerinde Zonguldak, Bartın ve Karabük'te noter huzurunda kura çekilecek.

- BARTIN

Bartın'da da TTK'nin Amasra Müessese Müdürlüğüne ayrılan 200 maden işçisi kontenjanı için adaylar akşam saatlerinden itibaren İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu.

Yaklaşık bir kişinin kuyruk oluşturduğu bina önünde bazı adayların araçlarının bagajında çay demleyerek sabahı beklediği görüldü.

İş başvurusu için sıra bekleyen vatandaşlardan Osman Kaya, bir manavda çalıştığını belirterek müracaatta bulunmak için sabah saatlerine kadar bekleyeceğini söyledi. Adaylar için sıra listesi hazırlayan Taner Tosun da vatandaşların sabaha kadar beklememesi amacıyla ön liste yaptığını ifade etti. Akşam saatlerinden itibaren 625 kişilik liste hazırladığını ve yaklaşık bin kişinin de sırada beklediğini belirten Tosun, "Ben başvuruda bulunmayacağım. Burada arkadaşlarıma kolaylık olsun diye sıra listesi hazırlıyorum. Listeyi sabah kuruma teslim edeceğim. Gelecek kişilerin de bu listenin devamına yazılmasını sağlayacağız." dedi.