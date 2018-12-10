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TTK'ye 1500 işçi alınacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile son yıllarda kurumdan ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesi için 1500 işçi istihdamına yönelik TTK Yönetim Kuruluna yetki verildi.

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Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) 1500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, son yıllarda kurumdan ayrılan nitelikli personel açığının kapatılabilmesi için 1500 pano ayak üretim işçisi istihdamında TTK Yönetim Kuruluna yetki verildi.

Söz konusu işçilerin alımına ilişkin takvim ile usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

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