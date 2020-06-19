Tuba Ersöz Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı oldu! Tuba Ersöz kimdir?

19 Haziran 2020 Cuma 10:00 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 10:00

Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildi ve böylelikle ilk kez baş örtülü bir başsavcı atanmış oldu. Başsavcı Tuba Ersöz'ün kariyeri ve eğitim hayatı ile ilgili bilgiler içeriğimizde. Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve son karaname ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor.

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Başsavcı Tuba Ersöz hakkında ayrıntılı bilgi maalesef yok. Fakat kendisi Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı oldu.

18 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 161’i adli 465’i idari toplam 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa, Adana, Mardin, Aksaray, Tekirdağ, Bolu, Kırşehir, Siirt, Bartın, Ardahan, Bingöl, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Niğde ve Gümüşhane başsavcıları değişti. Ankara, İzmir ve İstabul’a başsavcı vekili ile hakim ve savcı takviyesi yapıldı.

İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI TUBA ERSÖZ

Kararname ile bir ilk de gerçekleşti, bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.

HSK Kararnamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirilerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü başsavcısı olan Tuba Ersöz'ü TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın tebrik etti.

"DAHA ÇOK KADININ GÖREV ALDIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Canan Kalsın Twitter'dan yayınladığı mesajında, "HSK Kararnamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı’na atanan Tuba Ersöz’ü tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Kamu ve özel sektörde daha çok kadının görev aldığını görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.