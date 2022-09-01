TÜBA, Prof. Dr. Jamil Ragep'in ''Islamic Astronomy and Copernicus'' adlı eserini yayıma sundu

Akademiden yapılan açıklamaya göre, tek cilt olarak yayımlanan "Islamic Astronomy and Copernicus", TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Ragep'in son 40 yılda çeşitli mecralarda yayımlanan 15 çalışmasından oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kopernik'in İslam astronomisine dayanan zeminini bütünlüklü ve çok kültürlü bağlam içinde yeniden tartışmaya açma açısından eserin yeni bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Eserin, alanın uzmanlarının başvuracakları nitelikte ve konuya dair temel fikir ile yaklaşımları öğrenmek isteyen yeni araştırmacıların önünü açacak erişilebilirlikte olduğunu vurgulayan Şeker, "Tarih yazımı açısından ekleyecek olursak Ragep'in büyük ölçekte Avrupa merkezci bir yaklaşımla ve yer yer özcü ve istisnacı perspektifle ele alınan Kopernik meselesini yeni bakış açılarına konu kılmayı teklif eden bu eseri, bilim tarihi camiasının ilgisini her dönemde çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "ESER LİTERATÜRE YENİ KAYNAKLAR SUNUYOR"

İslam astronomi tarihi alanının önde gelen isimlerinden olan Ragep'in söz konusu çalışmalarının Kopernik sistemine giden süreçte İslam astronomi birikiminin önemini çeşitli açılardan incelediğini ifade eden Şeker, Kopernik'in bazı modellerinde başta İbnü'ş-Şatır'ınkiler olmak üzere İslam astronomi tarihinde ortaya konan modellerden yararlandığını, bunun, 1950'lerden bu yana literatürün ilgi alanına giren bir konu olduğunu vurguladı.

Şeker, İslam ve Avrupa bilim tarihçilerinin bu dikkat çekici etkileşim tecrübesini çeşitli noktalardan incelediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ragep'in makaleleri, söz konusu literatüre yeni kaynaklar sunmakla kalmıyor, konunun hangi tarihsel ve bilimsel zeminde ele alınması gerektiğine dair ufuk açıcı yaklaşımlar öneriyor. Bu bakımdan Ragep'in çalışmaları birincil kaynak kullanımındaki yetkinliğin yanı sıra tarihi kaynakların bilimsel, felsefi ve entelektüel bağlamlarına dikkat kesilen bir duyarlılığı temsil ediyor."