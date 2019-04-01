TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de 55 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 55 personel alımı yapılacak.
- AA
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de görev yapmak üzere 55 personel istihdam edecek
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Malzeme Enstitüsü ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 14 personel alınacak.
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE GÖREV ALACAKLAR
Öte yandan, TÜBİTAK Başkanlık Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde görev yapmak üzere 41 personel alımı yapılacak.
Ankara ve Kocaeli'deki kadrolara yapılacak alım için 22 Nisan'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden müracaat edilebilecek.
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