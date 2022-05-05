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TÜBİTAK MAM Gemisi Kuşadası Körfezi'nde

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Acil Afet İzleme Programı çerçevesinde sürdürülen Kuşadası Körfezi deprem araştırma ikinci seferinin ilk ayağı tamamlandı.

IHA5 Mayıs 2022 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
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TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, İzmir ve civarında ciddi yıkıma ve can kaybına sebep olan 2020 yılındaki depreminin ardından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) gemisinin, deprem araştırmaları için Kuşadası Körfezi'nde geçen yılın haziran ayından bu yana değişik dönemlerde araştırmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Bu çerçevede, TÜBİTAK desteğiyle kurulan ve birçok üniversite ve kurumun yer aldığı Deprem Platformunun, "Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi"ni yürüttüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi Projesi kapsamında 24 Nisan'da başlayan ikinci sefer araştırma çalışmalarında ilk ayak tamamlandı. Bu kapsamda ulaşılan bilgilerin paylaşılması için TÜBİTAK MAM Araştırma Gemisi kapılarını basın mensuplarına açıyor. Bugün Çeşme Limanı'na demirleyen gemi, yarın araştırmanın 2. ayağı için tekrar denize açılacak. Gemi hava durumuna göre canlı ve telefon bağlantıları ile ulaşılabilir olacak."

  • tübitak
  • Acil Afet İzleme Programı
  • TÜBİTAK MAM Gemisi

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