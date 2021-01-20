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Güncel

TÜBİTAK, personel alım başvuru süresini uzattı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 90 kısmi süreli proje personeli istihdamına ilişkin başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 09:11 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:11
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TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (;;;;BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere, kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.

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