14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8639
  • 6,5346
  • 277.883
  • 111501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TÜBİTAK SAGE, meslek lisesi mezunu personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından, mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun 29 kişi istihdam edilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enstitünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, malzeme ve ileri üretim teknolojileri, güç ve batarya, mekanik üretim bütünleme, sayısal elektronik tasarım, elektronik üretim ile pilot üretim planlama ve alt yüklenici yönetim birimlerinde çalışmak üzere meslek lisesi ve dengi okuların ilgili bölümlerinden mezun 29 personel alınacak.

Usta pozisyonunda istihdam edilecek personellerin görev yeri Ankara olacak. Başvuruda bulunacak adayların 25 yaşından gün almamaları ve en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekecek.

Başvururular "kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresinden 30 Aralık'a kadar yapılabilecek.

- BAKAN VARANK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da enstitünün söz konusu ilanını Twitter hesabından "Ülkemiz savunma sanayi sektörüne katkıda bulunacak meslek lisesi mezunu arkadaşlar arıyoruz." notuyla paylaştı.

Bayraktar TB2 İHA KKTC´de

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 3'ü daha teslim oldu

Örgüt çözülmeye devam ediyor: 3'ü daha teslim oldu

Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu

Başkent polisinden 'ölüm hapı' operasyonu

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Antalya'da hareketli saatler! İkna edilerek gözaltına alındı

Antalya'da hareketli saatler! İkna edilerek gözaltına alındı

Meteoroloji uyardı: Sabah ve gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji uyardı: Sabah ve gece saatlerine dikkat!

Onay çıktı! İki dünya devi birleşti

Onay çıktı! İki dünya devi birleşti

O ülkeden tarihi adım! Deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti

O ülkeden tarihi adım! Deniz sınırını Batı Sahra'yı da içine alacak şekilde genişletti
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Rus askeri uzman: Erdoğan hangi kartları oynayacağını biliyor... ABD ne kaybeder?

Rus askeri uzman: Erdoğan hangi kartları oynayacağını biliyor... ABD ne kaybeder?

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA