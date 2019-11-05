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TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 25'i gözaltına alındı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16'sı aktif 20 TÜBİTAK çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 14'ünü gözaltına aldı.

Örgüt üyelerinin haberleşme amacıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlardan gerçekleştirdikleri aramaların tamamının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmanın genişletileceği ve TÜBİTAK gibi stratejik öneme haiz diğer kurumları da kapsayacağı öğrenildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik münferit soruşturmalar kapsamında Bakanlık ve hastanelerinde görevli 10 kişinin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.

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