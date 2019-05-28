TÜBİTAK'a 5 personel alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 5 personel istihdam edilecek.
- AA
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezi ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere teknisyen, büro memuru, memur ve yönetici asistanı alınacak.
Toplam 5 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 1 Haziran olarak belirlendi.
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