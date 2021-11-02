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TÜBİTAK'ta çalışıyordu... UNESCO'dan ödül almıştı... Sır ölüm

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, evinde ölü bulundu. Yakınları ölümü şüpheli buldu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

AA2 Kasım 2021 Salı 08:00 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 08:13
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Alınan bilgiye göre, Malzeme Enstitüsü KBRN Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda Başuzman Araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ı, 30 Ekim Cumartesi günü Tuzla Postane Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Erbahar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

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