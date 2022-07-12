TÜDKİYEB yetiştiricilere çağrı: Başvurular 13-17 Temmuz arasında

Çelik, yaptığı açıklamada, ESK'nın elde kalan kurbanlıkları satın almasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yetiştiricilerin 13-17 Temmuz tarihlerinde en yakın ESK kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmayı ihmal etmemesi gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kurbanlıklar, kurumun açıkladığı karkas alım fiyatlarından satın alınacak. Yetiştiricilerimiz kesim randevularını e-Devlet üzerinden de alabilecekler. ESK, elde kalan kurbanlıkların alımında yetiştiricilerin lehine bu yıl farklı bir uygulama getirdi. ESK karkas olarak kuzu için alım fiyatını 88 TL/Kg, toklu için alım fiyatını 82 TL/Kg ve koyun için alım fiyatını 70 TL/Kg olarak açıkladı. Bu yıl farklı bir uygulama olarak da nakliye ve bakım masrafları dikkate alınarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/Kg prim ödemesi yapılacak. Nakliye ve bakım masrafları gözetilerek prim verilecek olması yetiştiricilerimiz açısından sevindirici bir gelişme."

ESK kesimhanelerine yetiştiricilerden gelecek bütün taleplerin karşılanacak olmasını da olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Çelik, ödemelerin 10 gün içerisinde yetiştiricilerin hesaplarına aktarılacağını ifade etti.