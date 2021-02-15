Tüf kayayı oyarak bağ evi yapan kişiye soruşturma açıldı

AA 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:35

Valiliğin yazılı açıklamasında, jandarma ekiplerinin, belde kırsalında sit alanı içinde tüf kayaların izinsiz oyulduğu yerde inceleme yaptığı belirtildi.

Kaçak yapıların tespit edilmesi için bölge genelinde çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da doğal yapı ve varlıkların korunmasını sağlamak maksadıyla çalışmalarını ara vermeden sürdürmektedir. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımı ile faaliyet gerçekleştirilmiştir. Ortahisar beldesinde sit alanı içerisinde koruma altında olan alanda S.D'nin izinsiz kaya kesmek suretiyle bağ evi amaçlı oda yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs hakkında hazırlanan evrak, gerekli yasal işlemler yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir."