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Güncel

15 yaşındaki iki gencin tüfek şakası kanlı bitti

Afyonkarahisar'da, 15 yaşındaki bir genç, birlikte oynadığı yine 15 yaşındaki arkadaşını tüfeğin boşalması sonucu yanlışlıkla vurarak yaraladı.

IHA08 Mayıs 2020 Cuma 17:54 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:58
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Olay Afyonkarahisar’ın Çayırbağ kasabasında bulunan bir köy odasında meydana geldi. Edinilen bilgilere vakit geçirmek üzere 15 yaşında iki genç köy odasına girdi. Burada çift kırma tabir edilen tüfek ile oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşlardan biri diğerini vurdu. Olay sonrası ağır yaralanan genç, ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alında. Olaya ilişkin jandarma ekipleri kasabada tahkikat başlattı. Olay sonrası arkadaşını yanlışlıkla vuran diğer genç ise gözaltına alındı.

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