İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2023 Pazartesi / 24 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7994
  • EURO
    20,3524
  • ALTIN
    1157.78
  • BIST100
    5113.79
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tüfekle öldürdü iddia edilmişti: Zanlı tutuklandı
Güncel

Tüfekle öldürdü iddia edilmişti: Zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişiyi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Tüfekle öldürdü iddia edilmişti: Zanlı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ocak'ta Recep K'nin tüfekle öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini belirlediği A.K'yi Atatürk Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

13 Ocak'ta otomobille önü kesilerek durdurulan motosiklet sürücüsü Recep K, tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.