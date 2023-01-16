Tüfekle öldürdü iddia edilmişti: Zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ocak'ta Recep K'nin tüfekle öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştirdiğini belirlediği A.K'yi Atatürk Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

13 Ocak'ta otomobille önü kesilerek durdurulan motosiklet sürücüsü Recep K, tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.