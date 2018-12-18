Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tekirdağ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç yandı

Tekirdağ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. Araç, yangında kullanılamaz hale geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç, Beşiktepe Kışlası'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra alev aldı.
 
Sürücüsü aracı hemen yol kenarına çekerek, aşağıya indi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede aracı sardı.
 
Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin güçlükle  kontrol altına alındığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla ilgi soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA