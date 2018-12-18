Tekirdağ Beşiktepe'de 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç yandı

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 8'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'na ait hafif ticari araç, Beşiktepe Kışlası'ndan çıkış yaptıktan kısa süre sonra alev aldı.

Sürücüsü aracı hemen yol kenarına çekerek, aşağıya indi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede aracı sardı.

Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin güçlükle kontrol altına alındığı yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yanan aracın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangınla ilgi soruşturma başlatıldı.