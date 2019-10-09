21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8227
  • 6,3983
  • 280.819
  • 101915
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

KONYA'da, araştırma görevlisi sevgilisi Mustafa Kafes'in (31) ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) sağlık durumu iyiye gidiyor. Tutuklanan sevgilisinden şikayetçi olmayan Tuğçe, alkol aldıklarını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.  
 
Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
 
'ŞİKAYETÇİ OLMADI'
 
Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim'' dedi.

Haramidere´deki metrobüs kazası kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye'yi örnek alıyoruz'

'Türkiye'yi örnek alıyoruz'

Trump-Başkan Erdoğan görüşmesine o isimler de katılmış

Trump-Başkan Erdoğan görüşmesine o isimler de katılmış

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 15 milyon liralık destek sağlanacak

Bakan Kasapoğlu duyurdu! 15 milyon liralık destek sağlanacak

Marmara'da deprem

Marmara'da deprem

Metrobüs muhabbeti tiyatro muydu? O adam İmamoğlu'nun ekibinde

Metrobüs muhabbeti tiyatro muydu? O adam İmamoğlu'nun ekibinde

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! 'Senin karın tam bir edepsiz' dedi

Doktor ile hasta yakını birbirine girdi! 'Senin karın tam bir edepsiz' dedi

Kirada oturan emekliye ek ödeme

Kirada oturan emekliye ek ödeme

Kavala'ya zor soru: Onların temsilcisi misin?

Kavala'ya zor soru: Onların temsilcisi misin?
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

Dünyanın en soğuk kareleri

Dünyanın en soğuk kareleri

Türkiye'de tek! 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor...

Türkiye'de tek! 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor...

Her mevsim ayrı güzel

Her mevsim ayrı güzel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA