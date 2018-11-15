Tuğgeneral Tanrıverdi müşteki sıfatıyla yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay günü albay rütbesiyle Bilişim ve Teknik İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığını belirten Tanrıverdi, evinde bulunduğu sırada Albay Nurettin Alkan'ın kendisini arayarak heyecanlı ses tonuyla "FETÖ'cüler darbe yapıyormuş, karargahı ele geçirmişler diye duydum, karargahın karşısındaki camide buluşalım." dediğini aktardı.

Tanrıverdi, bunun üzerine tabancasını alarak Beştepe'teki karargaha gitmeye karar verdiğini ifade ederek, yoldayken kendisini bir kez daha arayan Albay Alkan'ın darbecilerin açtığı ateş sonucu omzundan vurulduğunu söylediğini kaydetti.

Bir süre sonra karargaha geldiğini anlatan Tanrıverdi, aralarında eski yarbay Süleyman Karaca'nın da bulunduğu silahlı bir grup askerin kendisine engel olduğunu söyledi.

Müşteki Tanrıverdi, "Yarbay Süleyman Karaca'yı görünce, olayın bir FETÖ kalkışması olduğunu anladım. 'Hayırdır Süleyman' dedim, o da resmi bir şekilde 'TSK yönetime el koydu, karargah bizim kontrolümüzde.' diye bir cümle kurdu. 'Siz kaç kişisiniz, gelir buraya müdahale ederiz, yanlış yapıyorsunuz.' dedim. Silahı göstererek uzaklaşmamı istedi. Ben de oradan döndüm. JÖAK timlerini hazırlayarak karargaha müdahale yapmayı düşündüm." diye konuştu.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Amiri Mustafa Başoğlu'nun Hatay’da olması nedeniyle yardımcısı Yarbay İrfan Tüten ile görüştüğünü anlatan Tanrıverdi, kendisi gibi darbe karşıtı askerlerle JÖAK karargahında bir araya geldiklerini ifade etti.

Tanrıverdi, burada görev dağılımı yaptıklarını, jandarmanın birlik komutanlarını arayarak sözde sıkıyönetim emri ve eklerinin geçersiz olduğunu söylediklerini, sabah saatlerinde karargahtaki darbecileri teslim aldıklarını kaydetti.