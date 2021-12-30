TÜGVA Kırşehir Temsilciliği yurt binası devri iddiasını yalanladı

AA 30 Aralık 2021 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 14:42

Temsilcilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Hükümet Konağı olarak temeli atılan binanın, 2020 yılında İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki protokolle yurt binası olarak inşaatına devam edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Bu kararın ardından, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve bir köşe yazarının, binanın TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliğine devredileceği iddiasında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı olarak Güldiken Mahallesi'nde 140 kişilik kapasiteye sahip bir yurdumuz bulunmaktadır ve tam kapasitemizle ilimizdeki üniversiteli kardeşlerimize hizmet vermektedir. Hali hazırda hizmet veren yurdumuz haricinde vakfımızın ilimiz merkezinde yurt ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Vakfın ülke gençliği için gayretle çalıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vakfımız hakkında asılsız itham ve suçlamalarla kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya çalışanların art niyet ve kasıtları net bir şekilde ortadadır. Bazı basın kuruluşları ve siyasetçilerin 'çamur at izi kalsın' tekniğini kullanarak yaptıkları manipülatif açıklamalar, bizim samimi ve gayretli hizmetlerimize herhangi bir leke süremez. Bu iftira ve yalanlara karşı hukuki olarak da hakkımızı arayacağız. Biz, Türkiye Gençlik Vakfı olarak her zaman şeffaf, yasalara ve usullere uygun şekilde ülkemizin gençleri için çalışmaya devam edeceğiz."