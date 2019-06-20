29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7535
  • 6,5035
  • 255.334
  • 95.384
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TÜİK - Tüketici güven endeksi 57.6'ya yükseldi

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artışla 57.6'ya yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 artışla 57.6'ya yükseldi.

İmamoğlu ve Küçükkaya´nın otel buluşmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD medyası bu sözlerle bombaladı

ABD medyası bu sözlerle bombaladı

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Orman içindeki gizli cennet... Çok az kişi biliyor

Akılalmaz olay! Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

Akılalmaz olay! Ev sahibi, temizlikçi kadını dolandırdı

Yeni yargı paketi ifade özgürlüğünü artırıyor

Yeni yargı paketi ifade özgürlüğünü artırıyor

42 yıl sonra açılacak: Türkiye'nin bilgisiyle bu yola girilmiştir

42 yıl sonra açılacak: Türkiye'nin bilgisiyle bu yola girilmiştir

‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş

‘Saplantılı aşıktan’ şok sözler: Bayıldı sandım ölmüş

İstanbullulara güzel haber: 2020'de açılacak

İstanbullulara güzel haber: 2020'de açılacak

Badem göz estetiği olmak istedi ama... Tanınmaz hale geldi

Badem göz estetiği olmak istedi ama... Tanınmaz hale geldi
 

POPÜLER HABERLER

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

Binali Yıldırım’ın yeni klibi izlenme rekorları kırdı!

İnsanoğlunun ürettiği en tuhaf icatlar

İnsanoğlunun ürettiği en tuhaf icatlar

S-400'ler ateşlendi!

S-400'ler ateşlendi!

Evinin bahçesinde altın arıyor

Evinin bahçesinde altın arıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA