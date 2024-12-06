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TÜİK açıkladı: Çevreyi korumaya 224,6 milyar liralık harcama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çevre koruma harcamalarına 2023 yılında 224,6 milyar lira harcandığını bildirdi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 10:31 - Güncelleme:
TÜİK açıkladı: Çevreyi korumaya 224,6 milyar liralık harcama
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 56,8 artarak 224,6 milyar liraya çıktı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 5,1'i de hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 14,7'si atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 8,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 5,4'ü toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 2,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 5,6'sı da diğer çevre koruma konularından oluştu.

- YATIRIM HARCAMALARI 38,2 MİLYAR LİRA OLDU

Çevre koruma yatırım harcamaları ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 14,9 azalarak 38,2 milyar liraya geriledi. Bu harcamaların yüzde 77,5'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 22,5'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2022'de yüzde 0,95 iken 2023'te yüzde 0,85 oldu.

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