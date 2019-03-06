TÜİK, ''İstatistiklerle Kadın 2018'' çalışmasının sonuçlarını açıkladı

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'inin kadınlardan oluştuğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Kadın 2018" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini kadınlar oluşturdu. Türkiye'nin 41 milyon 139 bin 980 kişilik erkek nüfusuna karşılık, 40 milyon 863 bin 902 kişilik kadın nüfusu bulunuyor.

Doğuşta beklenen yaşam süresi ülke geneli için 78 yıl, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,8 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl olarak hesaplandı.