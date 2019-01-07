İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3933
  • 6,1907
  • 223.214
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TÜLOMSAŞ araç taşıma vagonu üretti

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) araç taşıma vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eskişehir'deki fabrikada üretilen araç taşıma vagonu, otomobil, hafif ticari araç, minibüs, panelvan ve traktör gibi motorlu araçların ithalat, ihracat ve yurt içi taşımacılığında kullanılmak amacıyla kapalı ve ikiz vagon olarak dizayn edildi.

Kapalı vagon konstrüksiyonu, taşınan araçlar için atmosfer koşullarının yanı sıra dış müdahalelere karşı da koruma sağlıyor.

Otomobil ve hafif ticari araç olmak üzere 12 araç alabilen vagonun, farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor.

Hareketli platformun aşağı indirilmesiyle panelvan, minibüs ve traktör taşınması da mümkün hale gelebiliyor.

Kara yolunda 200 araç 34 tır ile taşınırken, aynı sayıda aracı bir tren dizisi 17 araç taşıma vagonu ile sevk edilebiliyor.

Firma yetkilileri, TSI sertifikası ile Avrupa demiryolu ağında da taşımacılık yapabilen araç taşıma vagonunun bu yönüyle dünya pazarı için rekabetçi bir ürün olduğunu kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Göz yummayacağız kapatıyoruz'

'Göz yummayacağız kapatıyoruz'

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 6 ton

Korkunç gerçek ortaya çıktı: Tam 6 ton

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

Türkiye'den yerli ve milli bir hamle daha

Türkiye'den yerli ve milli bir hamle daha

Büyük rezalet: 'Allah' yazılı banyo paspası satışa çıkardı

Büyük rezalet: 'Allah' yazılı banyo paspası satışa çıkardı

'Kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı'

'Kırmızı çizgimizdir, soruşturma açılmalı'

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Elektrik akımına kapılan genç matematiğe yöneldi

Elektrik akımına kapılan genç matematiğe yöneldi

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA