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MSB: Tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır

Milli Savunma Bakanlığı: Tüm tepkilere rağmen,Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamda "Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır." dedi.

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