MSB: Tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır
Milli Savunma Bakanlığı: Tüm tepkilere rağmen,Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamda "Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır." dedi.
Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. pic.twitter.com/rxgkk7pUim— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2019
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