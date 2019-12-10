Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı açıklamda "Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır." dedi.

Tüm tepkilere rağmen, Boşnak kardeşlerimize soykırım uygulayan Miloseviç’in destekçisi Peter Handke’ye 2019 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle tüm insani ve ahlaki değerler ayaklar altına alınmıştır. pic.twitter.com/rxgkk7pUim — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2019