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İşinden kovuldu, tüm birikimi çöp oldu! Satın aldığı otomobil hayatını kararttı

140 bin TL'ye aldığı otomobilinin 'change' araç olduğu tespit edilen Adem Atlı Ata, hem aracından hem de parasından oldu. Ata, 'Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürebilmek ve ihtiyacım olduğu için tüm birikimim verip bu otomobili almıştım' dedi.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
İşinden kovuldu, tüm birikimi çöp oldu! Satın aldığı otomobil hayatını kararttı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, evli, 1 çocuk babası Adem Atlı Ata (23), geçen yıl Ekim ayında, otomobil almaya karar verdi. İnternetten gördüğü otomobilin sahibi Ç.K. ile iletişime geçen Ata, 2 Ekim'de beğendiği aracı noter satışıyla 140 bin TL ödeyip satın aldı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Ata, gerçeği, polisin, çalıştığı kalıp fabrikasına gelmesiyle öğrendi. Polisler, Ata'ya 7 Kasım'da Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalandığını, otomobilinin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan bir aracın şasi numarası ve plakasıyla değiştirildiğini söyledi. Emniyete götürülen Adem Atlı Ata, otomobili satın aldığına dair belgeleri sunmasının ardından ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Otomobiline, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyulan Ata, hem otomobilinden hem de parasından olurken, olayın yaşanmasının ardından da çalıştığı fabrika tarafından işine son verildi.

"TÜM BİRİKİMİMİ BU OTOMOBİLE VERMİŞTİM"

Adem Atlı Ata yaşadıklarını anlatarak, "Otomobili sosyal medyada gördüm. Gidip sahibiyle yüz yüze görüştüm. Daha sonra aracı sanayiye götürdük. 3-4 bin lira arasında bir masrafının olduğunu söylediler. Daha sonra başka bir ustaya götürdük. O da aynı şeyleri söyleyince otomobili notere giderek almaya karar verdim. Otomobili Ç.K.'den satın aldım. 7 Kasım'da çocuğumu hastaneye götürürken Manisa Çevre Yolu'nda mobese kameralarına yakalanmışım. Polisler iş yerime gelerek, aracın çalıntı olduğunu söylediler, otomobili de aldılar. Hem paramdan hem otomobilimden hem de işimden oldum. Mağdurum. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve paramı geri almak istiyorum. Bütün birikimimi bu otomobile vermiştim. Yeni doğan çocuğumu hastaneye götürmek için, ihtiyacım olduğu için otomobili almıştım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emniyet yetkililerinin bir an önce olayı çözüme kavuşturmasını istiyorum" dedi.

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