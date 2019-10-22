21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,83
  • 6,4929
  • 278.748
  • 98285.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

''Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık''

TRT World Forum’da konuşan Tunus NAHDA Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, tüm engellemelere ve darbe girişimlerine rağmen Tunus’un demokrasiyi başardığını ve artık Arap dünyasına örnek olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arap Baharı’nın başladığı ülke olan Tunus’ta 6 Ekim’de gerçekleştirilen Parlamento seçimlerinin galibi Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, TRT World Forum’un konuğu olarak istanbul’a geldi.  
 
TRT World Forum’un ikinci gün oturumunda, Arap Baharı’dan bugüne Tunus’daki gelişmeleri anlatan NAHDA Hareketi Lideri Gannuşi, 6 ayrı seçimde başarılı olduklarının altını çizdi. 
 
Ard arda yapılan seçimler sayesinde Tunus’ta demokratik bir sistem oluşturulduğunu belirten Gannuşi, “Bu sistem çok iyi bir anayasının yapılmasına sebep oldu. Kurucu konseyin %90’ı bu süreçle oluştu. Bir anayasa çatısı altında toplandık. 9 yıl sonra Tunus modeli ayakta kalan tek model oldu. Nahda Partisi de bu süreçte çok iyi bir rol oynadı. Tüm fırtınalara karşı ayakta kalmasını sağladı. Bize darbe yapmaya çalıştılar ama buna izin vermedik. 6 seçim yapıldı ve son yapılan seçim başarılı bir şekilde sonuçlandı. Partimiz birinci oldu. Ancak tek parti değil birden çok partiyle koalisyon kuracağız. Ulusal koalisyonun amacı ön yargıları ortadan kaldırmak,” ifadelerini kullandı.
 
“Arap gençleri Tunus’u model alıyor”
 
“Arap gençleri Tunus’a bakarak kendi ülkelerinde de bunu gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar,” diyen Gannuşi şöyle devam etti: “Arap gençliği teknoloji sayesinde bunları yapabildi. Sosyal medya gençlerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağladı. Cezayir ve Lüban’daki hareketler barışçıl protestolar olarak devam ediyor. Bu bölgede gördüğümüz şey ülkeleri yönetenlerin yolsuzluklara buluşması. O yüzden gençler değişim istiyor. Demokratik İslam dediğimiz de Arap dünyasındaki bütün sorunlara çözüm olacak. Küreselleşme tek başına çözüm olamaz. Devrim, beraberinde mütevazılık ve doğru olmak gibi değerleri getiriyor. İslam’ın temelinde de yatan bu. O yüzden hepinizin Tunus’a gelip ülkemizi tanımanızı istiyorum.”
 
Arap baharının bir değer zincirinin olduğunu, barışçıl eylemlerle başladığının altını çizen NAHDA Hareketi Başkanı Raşid Gannuşi, “Arap Baharı küreselleşmenin çalmaya çalıştığı bir değerler zincirine sahipti. Bu değerlerin en önde gelenleri haysiyet ve insanların kendi geleceklerine kendilerinin karar verme çabasıydı.”
 
Küreselleşmenin din ve kültürün serbest dolaşımı anlamına geldiğinin altını çizen Gannuşi, “Tüm bu hareketlere karşı Tunus'taki modelimiz sağlam bir şekilde ayakta kaldı. 2013 yılından bugüne kadar Arap Baharı'nın yok edilmesi planlanıyordu ama biz ayakta kalabildik. Altı seçim yapıldı, altısı da başarıyla gerçekleşti,” şeklinde konuştu.
 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Tunus gençlerinin de özgürlük ve onurlarını talep ettiklerini söyleyen Gannuşi, “Bu gençlik hareketinin Arap Dünyasının her yerinde bunu başarabileceğine inanıyoruz. Tunus gençliği için hala ekonomik kriz devam ediyor. İşssizlik hala yüksek, sağlık hizmetleri hala gelişmiş değil. Gençler sadece siyasi değil, sosyal bir adalet de talep ediyorlar. Bu siyasi devrimi oluşturabilecek, hak ettikleri sosyal ve hizmet kalitesine de ulaşabileceklerine inanıyorum,” dedi.

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

HDP'li başkandan harekatla ilgili kara propaganda

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

'Macarlar Türkiye'yi ikinci evleri olarak görüyor'

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'den Başkan Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Yasak ama satışı devam ediyor, uzmanı uyardı: Ani ölümlere neden olabilir

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Din adamları sigara konusunda hemfikir: Tartışmasız haramdır

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

Yünleriyle rekor kırmıştı... 'Kaçak Chris' öldü

İlk kez tespit edildi, hemen kayıt altına alındı

İlk kez tespit edildi, hemen kayıt altına alındı

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!

Son 30 yılda ülkemizde en çok izlenen 50 film!
 

POPÜLER HABERLER

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

YPG-PKK sempatizanlarının zoruna gitti! ABD güçlerine patates attılar

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Ülkemizden yurt dışına kaçırılan 10 tarihi eser

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Afrikalı dini liderler Eyüpsultan Camisi'nde namaz kıldı

Fenerbahçe: 'Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz'

Fenerbahçe: 'Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA