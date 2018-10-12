Tüm gözler mahkemede

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği ancak hakkındaki terör ve ajanlık suçlaması nedeniyle Türkiye’de bağımsız yargı tarafından ev hapsinde tutulan ABD’li Andrew Craig Brunson, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Mahkeme bugünkü davada Kama ve Kılıç takma isimli iki yeni gizli tanık dinlenecek. Mahkemenin, soruşturma kapsamında delillerin tamamının toplanması ve iddia edilen suçun niteliği ile Brunson’un hakkında istenen ceza ve 22 aylık tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye veya tutukluluğun devamına yönelik karar vereceği öğrenildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” iddiasıyla 15 yıla kadar, “Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek” iddiasıyla da 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Amerikalı Andrew Craig Brunson davasında gizli tanıklar dinlenecek.

DİNİ FAALİYET KILIFI

Bu gizli tanıklar, savcılık ifadelerinde Brunson’un dini faaliyetler kılıfı altında, eski kilise çalışanları üzerinden Didim’de de çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü. İddiaya göre, Brunson’un oluşumu içerisinde yer alanlarla eşi Norine Lyn Brunson, Alevi ve dar gelirli Kürt vatandaşları etkileyerek kendi amaçları doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak kastıyla ayinler düzenlediklerini ileri sürdü.

HEDEF AZINLIKLAR

Didim’de Kürt asıllı Süryanice konuşan bir esnafın yönlendirmesi ve kendisine sanat galerisine verdiği bir davetiyeyle olayı fark ettiğini anlatan gizli tanık Kılıç “Davetiyedeki adrese iki arkadaşım F.M.B ve M.B ile birlikte gittim. Burası ‘Sanat Galerisi’ isimli bir yerdi. Sonradan papaz olduğunu öğrendiğim ‘Bedroz’ isimli kişi burada bir konuşma yaptı. Sık sık Didim Kilisesi ismi geçince rahatsız oldum. Yeni bir oluşumdan bahsediyorlardı, fakat bu organizasyonun ne olduğunu bize söylemediler. Bu şahısların bulundukları yerde nüfus kitlesine göre hareket ettiklerini ve Didim’de hedef kitlelerinin Süryaniler, Kürt görünümlü Ermeniler, Ali siz Aleviler, dar gelirli Kürt vatandaşlar olduğunu gördüm’’ dedi.

ETNİK AYRIŞTIRMA

Didim Alevi Bektaşi Kültür Derneği ve Cem Evi’ndeki ayine ‘Bedroz’ isimli kişi tarafından davet edildiklerini belirten Kılıç “Didim Türkiye’de kurtarılmış bir bölge olarak yabancılar tarafından addedilir. Ayrıca şu an ismini hatırlayamadığım bir profesör de ‘Gezi Olayları’ sırasında Alevilik üzerine 11 seans konferans vermişti ve burada üstü kapalı olarak Aleviliğin bir isyan hareketi olduğundan bahsederek, sanki “Gezi Olayları”na psikolojik temel oluşturuyordu. Bu konferanslar Avrupalıların finanse ettiği bir Alevi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmişti. Bir vatandaş olarak sanat galerisinde gördüğüm manzara ve faaliyetler daha çok Türkiye’deki etnik yapının ayrıştırılması konusunda paralellik arz ediyordu” ifadelerini kullandı.