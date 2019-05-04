'Tüm renklerin kardeş olduğu yer camilerdir'
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin en büyüğü Çamlıca Camii’nin açılış kurdelesini dualarla kesti, “Rabbim bizlere Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi büyük eserlerle bu şehre damga vurmayı nasip etti” dedi
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nin açılış törenindeki konuşmasına dua okuyarak başladı. Erdoğan, İstanbul’un, birbirinden güzel camileri, türbeleriyle, gök kubbeyi süsleyen zarif minareleriyle görenleri kendine meftun eden bir şehir olduğunu dile getirerek, 6 asra yakın bir zamandır semalarından allahuekber nidalarının, ezanların eksik olmadığı kutlu bir şehir olduğunu söyledi.
HİZMET ETME ŞEREFİ
Erdoğan, bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük şeref, eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur olmadığını kaydetti. Rabb’in inayetiyle hem büyükşehir belediye başkanı hem de Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul’a hizmet etme şerefine kavuştuğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Rabb’im bizlere Marmaray’ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul’da silinmez izler bırakmayı nasip etti. Emir hak baki olana kadar da inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle, yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul’u ilmek ilmek dokuyacağız. Tıpkı atamız Fatih gibi, Sinan gibi bu şehre hizmet etmiş nice isimsiz kahramanlar gibi İstanbul’un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.”
İLAHİ EMRİ UYGULADIK
Erdoğan, Tövbe suresinde Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar buyurduğunu ifade ederek, bu ilahi emri yerine getirdiklerini söyledi. Büyük Çamlıca Camii’ni, bir camii kebir olarak İstanbul’a kazandırmanın huzuru içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Büyük Çamlıca Camii gerçekten gurur verici bir eserdir. Bizim Sinan’ımız var. Mimar Sinan adına da ilk işimiz Anadolu Yakası’nda bir Mimar Sinan Camii inşa etmek oldu. Bunu da yaptık. Çünkü o bizim mimaride idolümüzdür. Onun yolunda giden, yürüyen mimarlarımız var. Bu eser de onun en güzel bir örneği.”
RENKLER BÜTÜNLEŞİYOR
Erdoğan, eserin kendine has güzellikleri ve özellikleriyle şehrin sembollerinden biri olacağına inandığını vurgulayarak, aynı anda 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebildiğini kaydetti ve “Her ne kadar birileri ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor. Türkiye’nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul’un her noktasında görülüyor” dedi.
Camilerin Müslümanların cem olduğu, yani birleştiği, bütünleştiği, aynı safta kalplerini birbirine kenetlediği mekanlar olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Adına ümmet dediğimiz sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle, bütün farklılıklarıyla ümmet olduklarının, kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde varır. Bir mümine yakışan tavır da camilere bakıp hata aramak, kusur aramak değil ona sahip çıkmaktır. Milletimizin Büyük Çamlıca Camii’ne sahip çıktığını, cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz” diye konuştu.
Kurdeleyi hep beraber kestiler
Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılar ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından Büyük Çamlıca Camii resmen açılmış oldu.
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN
11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan yarın kılınacak ilk teravih namazı ve kalkılacak sahurla başlayacak. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 4 Haziran’da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek.
Emeği geçenlere şükranlarını sundu
Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, camiyi ihya ve imar edenlere şükranlarını sundu. Caminin yapımında koordinatörlüğü yürüten Ergin Külünk’e teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını “Mimarından mühendisine kadar tüm kardeşlerimize, işçi kardeşlerime, yüklenici firma Gürsoy’a teşekkür ediyorum. 5 yıl içerisinde bu eserin bitirilmesi gerçekten önemliydi ve bu başarıldı” sözleriyle tamamladı.
BÜYÜK ÇAMLICA'NIN ŞİFRELERİ
Temeli 6 yıl önce atılan, 65 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye’nin en büyüğü olan “Büyük Çamlıca Camii” Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği kentin yeni sembollerinden biri oldu. Görkemli mimarisiyle İstanbul’un her noktasından rahatlıkla görülebilen cami, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor. İçine girildiği andan itibaren İstanbul’un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camii, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.
MALAZGİRT’İN ANISINA
• İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Büyük Çamlıca Camii’nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi’ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.
• Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul’da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul’u simgeliyor.
• Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah’ın isimlerinden 16’sı, Haşr Suresi’nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.
• Ana kubbenin üzerine 3,12 metre genişliğinde, 7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşıyor.
220 METRELİK FETİH SURESİ
• Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Taç kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi’nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İmran Suresi’nin 132-136. ayetleri işlendi.
• Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümde yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça “Ey ihtiyaçları gideren”, “Dualara icabet eden”, “Sesleri duyan”, “Dualarımızı kabul et” sözleri yazıldı.
• Yine nanoteknoloji ürünü 220 metre boyunda ve yaklaşık 9 bin parçadan oluşan Fetih Suresi’nin tamamı, kubbe altındaki kemerlere monte edildi.
• Büyük Çamlıca Camii, halı serili alanında 25 bin olmak üzere 65 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.
DÜNYANIN EN BÜYÜK KAPISI
• Cami, ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.
• Büyük Çamlıca Camii’ne yüzde yüz antibakteriyel özelliğe sahip, 17 bin metrekare büyüklüğünde özel dokuma halı serildi.
• Cami, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip. Kapı, kündekari işçilik denilen çivisiz sistemle bir araya getirildi, sedef ve kaplama işleri ise İstanbul’da gerçekleştirildi.
• Caminin minberi 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılabilecek. İstanbul’da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan vaaz kürsüsü yaklaşık 4 metre yüksekliğinde yapıldı.
Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Büyük Çamlıca Camii’nin açılışına katılmak için İstanbul’a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi. Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sal
Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah
Erdoğan, Filistin BaşbakanıMuhammed İbrahim İştiyye’yi de kabul etti.
Mabetlere saldıranlar insanlığın düşmanıdır
Dünyada yaşanan terör olaylarına değinen Başkan Erdoğan, şunları vurguladı: “Hiç kimsenin terör karşısında fakatlı, amalı cümleler kurma lüksü yoktur. Hiçbir devlet teröristler arasında iyi-kötü ayrımına gidemez. Terör meselesinde bir yol ayrımına gelinmiştir. Daha ilkeli, daha net tavır alınması gerekiyor. İbadethaneleri kan gölüne çeviren, vahşi, ilkel zihniyete herkesin dur demesi şarttır. Camilere de, kiliselere de saldıranlar aynı karanlık zihniyete sahiptir. Bunların tamamı insanlığın düşmanıdır. İbadet hakkı kutsaldır. Herkesin ibadetlerini özgürce yerine getirme hakkı vardır. Cihat yapıyorum diyerek hiç kimse ibadethanelere saldıramaz, masumları katledemez. Bunun adı cihat değil terördür, vahşettir, cinayettir. Ülkemizi ve bölgemizi DEAŞ, El Kaide, FETÖ, PKK gibi örgütlerden temizlemeye kararlıyız. Avrupa’da camilere saldıran Neonazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz.”
Tüm Müslümanlara sorumluluk düşüyor
“Her ne kadar kimi Batılı güçler çifte standart uygulasa da biz terörle mücadelede tutarlı ve kararlı olacağız. Geleceğimizin, bu insanlık düşmanları tarafından esir alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Bu noktada başta Müslümanlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Rabb’im bizi sırat-ı müstakimden ayırmasın.”
Vatandaşlar Çamlıca’ya akın etti
Tarihi açılış öncesinde Türkiye Başkanı Erdoğan’ın yanı sıra resmi davetliler ve vatandaşlar cuma namazı için camiye geldi. Açılış nedeniyle camiye çıkan alanlarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Buraya gelen vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesi ve arama noktalarının ardından camiye girdi. Yoğun katılımın olduğu açılış töreni dolayısıyla çok sayıda sağlık ekibi de camide hazır bekledi. Türk bayraklarıyla donatılan caminin açılış töreni öncesi, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Müftülüğü’nün görevlendirdiği hocalar ile Filistin ve Mısır’dan gelen hafızlar, Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okudu. Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camiler ve ramazan ayıyla ilgili okuduğu hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Cuma namazı sonrası caminin resmi açılış törenine geçildi. Törene, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Filistin Başbakanı Muhammed İbrahim İştiyye, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esadov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Libya Meclis Başkanı Halid Elmeshri, Tunus El Nahda Hareketi Lideri Raşid el Gannuşi katılıyor. Törende ayrıca, Kazakistan Müftüsü Serikbay Oraz, Özbekistan Müftüsü Osman Alimov, Irak Fıkıh Alimleri Birliği Başkanı Adulvahab Ahmed Hasan, Azerbaycan Şeyhülislam Yardımcısı Salman Musayev, İran Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Başkanı Mohammadi Araghi Mohsen, Yunanistan’dan müftüler Ahmet Mete ve İbrahim Şerif, Karadağ İslam Meşihatı Başkanı Rıfat Feyziç, Filistin Eski Kudüs Müftüsü Sabri İkrime Said, Katar Din İşleri ve Vakıflar Başkanı Gayt Bin Mübarek’in de aralarında bulunduğu birçok yabancı din adamı da yer aldı.
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