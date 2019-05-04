'Tüm renklerin kardeş olduğu yer camilerdir'

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii’nin açılış törenindeki konuşmasına dua okuyarak başladı. Erdoğan, İstanbul’un, birbirinden güzel camileri, türbeleriyle, gök kubbeyi süsleyen zarif minareleriyle görenleri kendine meftun eden bir şehir olduğunu dile getirerek, 6 asra yakın bir zamandır semalarından allahuekber nidalarının, ezanların eksik olmadığı kutlu bir şehir olduğunu söyledi.

HİZMET ETME ŞEREFİ

Erdoğan, bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük şeref, eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur olmadığını kaydetti. Rabb’in inayetiyle hem büyükşehir belediye başkanı hem de Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul’a hizmet etme şerefine kavuştuğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Rabb’im bizlere Marmaray’ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul’da silinmez izler bırakmayı nasip etti. Emir hak baki olana kadar da inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle, yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul’u ilmek ilmek dokuyacağız. Tıpkı atamız Fatih gibi, Sinan gibi bu şehre hizmet etmiş nice isimsiz kahramanlar gibi İstanbul’un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.”

İLAHİ EMRİ UYGULADIK

Erdoğan, Tövbe suresinde Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar buyurduğunu ifade ederek, bu ilahi emri yerine getirdiklerini söyledi. Büyük Çamlıca Camii’ni, bir camii kebir olarak İstanbul’a kazandırmanın huzuru içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Büyük Çamlıca Camii gerçekten gurur verici bir eserdir. Bizim Sinan’ımız var. Mimar Sinan adına da ilk işimiz Anadolu Yakası’nda bir Mimar Sinan Camii inşa etmek oldu. Bunu da yaptık. Çünkü o bizim mimaride idolümüzdür. Onun yolunda giden, yürüyen mimarlarımız var. Bu eser de onun en güzel bir örneği.”

RENKLER BÜTÜNLEŞİYOR

Erdoğan, eserin kendine has güzellikleri ve özellikleriyle şehrin sembollerinden biri olacağına inandığını vurgulayarak, aynı anda 65 bin mümin ibadetini gerçekleştirebildiğini kaydetti ve “Her ne kadar birileri ‘nasıl dolduracaksınız’ deseler de elhamdülillah doluyor. Türkiye’nin en büyük camisi vasfını taşıyan bu eser İstanbul’un her noktasında görülüyor” dedi.

Camilerin Müslümanların cem olduğu, yani birleştiği, bütünleştiği, aynı safta kalplerini birbirine kenetlediği mekanlar olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Adına ümmet dediğimiz sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm renkleriyle, bütün farklılıklarıyla ümmet olduklarının, kardeş olduklarının bilincine öncelikle camilerde varır. Bir mümine yakışan tavır da camilere bakıp hata aramak, kusur aramak değil ona sahip çıkmaktır. Milletimizin Büyük Çamlıca Camii’ne sahip çıktığını, cemaatsiz bırakmadığını görüyoruz” diye konuştu.

Kurdeleyi hep beraber kestiler

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından katılımcılar ile birlikte kurdeleyi keserek caminin açılışını yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın okuduğu duanın ardından Büyük Çamlıca Camii resmen açılmış oldu.

HOŞGELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN

11 ayın sultanı, huzur ve bereket ayı Ramazan yarın kılınacak ilk teravih namazı ve kalkılacak sahurla başlayacak. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir gecesi 31 Mayıs Cuma günü idrak edilecek. Ramazan ayının ardından 4 Haziran’da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı’na girilecek.