Tuma Çelik, ''nitelikli cinsel saldırı'' suçundan yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmaya, sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.
Sanığın son sözlerinin alınmasının ardından hükmü açıklayan mahkeme, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanan Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.
Mahkeme, Çelik hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararını da kaldırdı.
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.