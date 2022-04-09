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Tunca Nehri'nde sarı alarm verildi

Edirne'de tarım arazilerinin sulandığı önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü. Geçen yıl aynı dönemde debisi 92 metreküp/ saniye akarak 'sarı alarm' seviyesine gelen ve taşkınlara neden olan nehirde debi, bugün, 8 metreküp/ saniye ölçüldü.

DHA9 Nisan 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 18:14
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Kentte önemli miktarda, tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri'nde, bölgenin mevsim yağışlarını zamanında almaması nedeniyle su debisinde düşüş görüldü. 2021 yılının aynı döneminde debisi saniyede 92 metreküp (92 metreküp/saniye) akan ve sarı alarm verip taşkına neden olan nehirde bugün debi 8 metreküp/saniyeye kadar düştü. Akış hızı oldukça azalan nehirde amatör balıkçılıkla uğraşan bölge halkı da suyun azlığının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 8 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin yanı sıra Meriç Nehri'nde de debi 164 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Normal akışı 10 ile 14 metreküp/saniye olan nehirdeki düşüşün, nisan yağışlarıyla birlikte artması bekleniyor.

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