Tunca Nehri'nde sarı alarm verildi

Kentte önemli miktarda, tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri'nde, bölgenin mevsim yağışlarını zamanında almaması nedeniyle su debisinde düşüş görüldü. 2021 yılının aynı döneminde debisi saniyede 92 metreküp (92 metreküp/saniye) akan ve sarı alarm verip taşkına neden olan nehirde bugün debi 8 metreküp/saniyeye kadar düştü. Akış hızı oldukça azalan nehirde amatör balıkçılıkla uğraşan bölge halkı da suyun azlığının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 8 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin yanı sıra Meriç Nehri'nde de debi 164 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Normal akışı 10 ile 14 metreküp/saniye olan nehirdeki düşüşün, nisan yağışlarıyla birlikte artması bekleniyor.