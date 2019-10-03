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Tuncay Demirel olayı nedir? Tuncay Demirel Afyon olayı Müge Anlı'da!

Tuncay Demirel olayı nedir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.Tuncay Demirel Afyon olayı Müge Anlı'da bugün işleniyor. Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan Tuncay Demirel, biri eşinin kullandığı iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti. Merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel'i başka bir erkekle görüyor. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Müge Anlı Tuncay Demirel olayı cinayet mi? Kaza mı?

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Tuncay Demirel olayı nedir? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Tuncay Demirel Afyon olayı Müge Anlı'da bugün canlı yayında işleniyor. 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş Mahallesi'ndeki semt pazarından yaşanan ölümü kazaya tanık olanların araması isteniyor. Ailesi, 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in ölümündeen eşi Nazife ile eşinin arkadaşı Yasin'i sorumlu tutuyor. Müge Anlı Tuncay Demirel olayı hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 

 
TUNCAY DEMİREL AFYON OLAYI MÜGE ANLI'DA!
Tuncay Demirel Afyon olayı Müge Anlı'da bugün canlı yayında işleniyor. 23 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın Harbiş Mahallesi'ndeki semt pazarından yaşanan ölümü kazaya tanık olanların araması isteniyor. Ailesi, 46 yaşındaki Tuncay Demirel'in ölümündeen eşi Nazife ile eşinin arkadaşı Yasin'i sorumlu tutuyor. 
 
 
TUNCAY DEMİREL OLAYI NEDİR? 
Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan kişi, iki aracın arasında kalarak öldü. Alınan bilgiye göre, merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı. 
 
 
Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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