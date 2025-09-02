İSTANBUL 31°C / 21°C
Güncel

Tuncay Meriç cinayetinde 6 tutuklama

Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA2 Eylül 2025 Salı 13:02 - Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Çekmeköy'de 27 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), Efe H. isimli şahsın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Efe H.'nin, yurt dışına kaçırılmak üzere araçla Edirne'ye götürüldüğünü tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheli Efe H. ile birlikte, Efe H.'ye yardım eden Cenk E., Doğan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Ayşegül A. isimli şahıslar da yakalandı.

Efe H.'yi yurt dışına çıkarmak için anlaştıkları tespit edilen insan kaçakçısı Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aralarında 2 kadının bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Silahla ateş eden Efe H. ve ona yardım eden 5 kişi 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

  • Tuncay Meriç
  • silahlı saldırı
  • tutuklama

