İçişleri Bakanlığı'ndan, Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' kararına soruşturma İçişleri Bakanlığı'nca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.