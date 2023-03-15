Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın! Araç trafiğine kapatılıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı'nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.