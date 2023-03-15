İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2023 Çarşamba / 23 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9985
  • EURO
    20,1049
  • ALTIN
    1170.38
  • BIST100
    5121.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın! Araç trafiğine kapatılıldı
Güncel

Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın! Araç trafiğine kapatılıldı

Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
Tunceli-Ovacık kara yolu taşkın! Araç trafiğine kapatılıldı
ABONE OL

Tunceli-Ovacık kara yolu, Munzur Çayı'nın taşması sonucu ulaşıma kapatıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte bir süre önce başlayan şiddetli sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kentteki akarsuların da debisinin yükseldiği kaydedilen açıklamada, "Tunceli-Ovacık kara yolunun 3 ile 60. kilometreleri arası, Munzur Çayı'nın 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların taşkın ihtimali olan dere yatakları ve vadilerden uzak durması istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.