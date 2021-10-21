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Güncel

Tunceli'de 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Eren- 7 Operasyonunda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 14:52 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:17
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli'de 'Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

Ayrıca Tortumlu'yu şehit eden ve operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Kurtay Şerzan' kod adlı Hayrettin Güneş olduğu belirtildi.

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