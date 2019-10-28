Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- İHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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