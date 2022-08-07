İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2022 Pazar / 10 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
Güncel

Tunceli'de 2 PKK sığınağı imha edildi

Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 12:06 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında kırsalda teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, jeneratör, 2 güneş paneli, 2 ampermetre, akü, 13 büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 büyük tüp, matkap, kıyma makinesi, sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.