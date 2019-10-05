Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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