Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA & İHA
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.