Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
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