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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
 
Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
 
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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