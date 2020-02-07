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Güncel

Tunceli'de 33 gündür kayıp Gülistan'dan haber alınamıyor

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için bugün yapılan arama çalışmalarından da bir sonuç elde edilemedi.

AA07.02.2020  17:35 - Güncelleme: 07.02.2020  17:35

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki başvurusuyla başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, bugün Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapıldı. Kameralı su altı robotuyla da arama yapıldı.

Göl kıyısında ise jandarma ve polis dedektör köpekleriyle çalışma yapıldı, ancak Doku'dan herhangi bir ize rastlanılmadı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama yapılan bölgeye Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile gelerek çalışmalar hakkında AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden genç kızın annesi Bedriye Doku, ablası Aygül Doku ve yakınlarıyla da görüşen Sonel, bölgede ekiplerin çalıştığını ve arama çalışmalarını hızlandırmak için istedikleri takviye arama kurtarma ekiplerinin de kısa sürede kente gelip çalışmalara katılacağını söyledi.

- OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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