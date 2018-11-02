Tunceli'de kalp krizi geçiren jandarma er hayatını kaybetti

Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda bu sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı fark edilen ismi öğrenilemeyen bir jandarma er, arkadaşları tarafında yatakhanede uyur vaziyette bulundu. Arkadaşlarının uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca durum karakoldaki komutanlara bildirildi. Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı. Asker, karakola sevk gedilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.