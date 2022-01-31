Tunceli'de kar çilesi sürüyor: 2 metreyi geçti

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:24 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:24

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı ilçede bir süredir aralıklarla etkili olan kar, hayatı ve ulaşımı zorlaştırıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği ilçede yerleşim yerlerinin yanı sıra dağlar, ovalar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.

Tek katlı evlerin de büyük oranda kara gömüldüğü ilçede, vatandaşlar tünel şeklinde yaptıkları patika yollardan evlerine ulaşıyor.

Köylerde hayvancılıkla uğraşan besiciler de zorlu kış şartlarına rağmen keçi, koyun ve inekleri için gün boyu zorlu mesai yapıyor.

Birçok köy ve mahalle yolunun da ulaşıma kapandığı ilçede karla mücadele ekipleri yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.