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Tunceli'de kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor

Ovacık ilçesinde 15 Haziran'da Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun, suda bir alana sıkışmış veya üzeri toprakla kapanmış olma ihtimaline karşı bölgedeki HES'ten su bırakılarak çayın debisi artırıldı. Engin Eroğlu'nun bulunması için yürütülen çalışmalardan henüz sonuç elde edilemedi.

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 13 gün önce Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu'nun bulunması için Mercan HES'ten çaya debisi yüksek su bırakılarak yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
 
İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için Munzur Vadi'sine götürmesinin ardından kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve takviye ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.
 
Çalışmalar kapsamında, Eroğlu'nun suda bir alana sıkışmış veya üzeri toprakla kaplanmış olma ihtimaline karşı Munzur Çayı'nı besleyen en önemli kaynaklardan Mercan Çayı'ndaki Mercan Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yaklaşık 4 saatlik su tutma işleminin ardından su bırakılarak çayın debisi artırıldı.
 
Tunceli AFAD koordinesinde, Diyarbakır AFAD, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADSOK) üyeleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 350 kişilik ekipler, Yoncalı köyünden, kent merkezine kadarki 45 kilometrelik kesimde Munzur Çayı kıyısında 150'şer metre arayla yerleştirilen ekipler su bırakma işleminin ardından çayda ve kıyılarda arama yaptı.
 
Ekiplerce gün boyu yapılan aramalarda Eroğlu'na ulaşılamadı.
 
Eroğlu'nu arama çalışmalarına katılmak için Mersin'den Tunceli'ye gelen su altı arama kurtarma ekibi üyesi Ferdi Doğruöz, yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Kaybolan Eroğlu'nun üzerindeki kıyafetin kırmızı renkli olduğu bilgisi bize verilmişti. Biz de gördüğümüz her kırmızı parçayı topluyoruz delil teşkil eder mi diye. Bulduğumuz parçaları ilgili yerlere götürüp teşhis ettireceğiz." dedi.
 
 Munzur Çayı'nda çalışmanın zor olduğunu dile getiren Doğruöz, "Munzur Çayı'nda akıntı çok yüksek olduğu için gerekirse iki yakaya ip gererek arama yapıyoruz. Gerektiğinde de kıyıda iple güvenlik alarak arama yapıyoruz. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah bulacağız." diye konuştu.

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