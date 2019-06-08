Tunceli'de bir mağarada kıstırılan teröristlere ağır darbe

Tunceli'de bir mağarada kıstırılan 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de bir mağarada kıstırılan 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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